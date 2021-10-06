Ключевский район: Более 20 тысяч учителей в Алтайском крае принимают поздравления

5 октября в регионе широко отмечают один из самых популярных профессиональных праздников страны – День учителя.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Сегодня школьники края идут на занятия с цветами – самым популярным подарком для учителей, ведь почти 90% из них – женщины. При этом больше половины педагогов региона работают в сельской местности. В школах края проводят торжественные линейки, творческие вечера и концерты, звучат слова благодарности за нелёгкий труд учителей.

В школе посёлка Новороссийский Рубцовского района на сцену выйдут не только ученики, но и педагоги – вокальный дуэт и семейная пара Потыковских. Денис устроился в школу учителем физкультуры 3 года назад. Потом предложил старой знакомой Адриане тоже перебраться в село и занять место преподавателя русского языка и литературы. Это решение круто изменило жизнь обоих учителей.

«У Дениса второе образование “педагог вокала”. Он тогда параллельно работал в ДК. Ему нужны были певцы, а я неплохо пою. Позвал меня. Начали вместе выступать, проводить концерты в школе. Неожиданно мы поняли, что стали больше, чем просто друзьями, и поженились. Я раньше вообще не хотела переезжать в село, а оказалось, что это моё», – рассказывает Адриана Потыковских.

Педагогом Адриана работает 2 года и считает, что главное в профессии — найти общий язык с детьми. С ней согласна учитель географии из Ребрихинской школы Наталья Брежнева, которая отработала в школе уже 22 года.

«Учитель должен быть всегда современным, востребованным, интересным детям. Нужно идти в одну ногу с детьми», – говорит Наталья.

В свободное от работы время педагог проводит экологические акции по очистке водоёмов, просвещению школьников, уборке мусора, подкормке животных зимой. О волонтёрской детальности и закулисье школьной жизни учитель рассказывает в соцсетях.

«Я всегда нахожусь там, где находятся дети. Сначала это было ВКонтакте, потом ученики начали переходить в Инстаграм, и я тоже освоила новую платформу. Бывает ребята подходят ко мне и говорят, что тоже хотят принять участие в акции. А о том, что я её провожу узнали они именно из соцсетей», – отмечает Наталья Брежнева.

Праздновать педагоги в этом году будут целую неделю. С 4 по 10 октября впервые в России проводится Учительская неделя. Будут подведены итоги всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года». Кульминацией празднования на федеральном уровне станет большой форум классных руководителей страны в Москве 9-10 октября. Принять участие онлайн смогут все желающие.

В Алтайском крае празднование завершится 8 октября торжественным мероприятием в концертном зале «Сибирь». Отличившиеся педагоги получат награды. Также в Губернаторский клуб «Учителя-новаторы Алтая» будет официально принят новый участник. В связи с эпидемиологической обстановкой приглашено ограниченное число гостей. Из концертного зала планируется организовать онлайн-трансляцию.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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