Ключевский район: Более 18 миллионов рублей на развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае

Министерство спорта Алтайского края информирует о ходе реализации в регионе федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" в 2021 году.

СМ Спорт- норма жизни

В июне этого года государственную поддержку на сумму более 18 миллионов рублей получили подведомственные Министерству спорта Алтайского края учреждения, осуществляющие подготовку спортивного резерва для сборных команд.

Цель регионального проекта — доведение к 2024 году до 56,5% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Официальные статистические данные таковы: по итогам 2020 года в Алтайском крае физической культурой и спортом систематически занимаются 48,6% населения, или 1 миллион 49 тысяч человек. Плановый показатель на 2021 год составляет 50,4 %.

На реализацию регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2021 году запланировано 534 миллиона 747,9 тысячи рублей: 529 миллионов 400,2 тысячи рублей из федерального бюджета и 5 миллионов 347,7 тысячи рублей из краевого.

Более подробная информация о результатах регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», включая приобретение спортивного оборудования и инвентаря, создание современных спортплощадок и строительство спортивных объектов, — на официальном сайте Министерства спорта Алтайского края.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

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