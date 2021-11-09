Ключевский район: Благотворительная акция «Мы Вместе» возобновила свою работу

Ковид не отступает: в Алтайском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом.

Фото из сети Интернет Мы Вместе

Врачи работают на износ, а тысячи пенсионеров и маломобильных граждан ушли на вынужденную самоизоляцию.

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💪👍В прошлом году волонтеры помогали медикам и обычным людям в самые трудные периоды пандемии. Сейчас волонтерская акция #МыВместе снова возобновляет работу – в Алтайском крае в том числе. Скоро в строй вернется около 200 добровольцев.

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☝Обратиться за помощью может любой человек, нуждающийся в помощи: достаточно позвонить на горячую линию. Подробнее смотрите в видео в группе «Степной маяк» (социальная сеть «Одноклассники»), перейдя по ссылке https://ok.ru/group55832510005259/topics.

Автор: По материалам ЦУРа

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