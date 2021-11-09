Ключевский район: Бизнес по-семейному

Семейный бизнес – это всегда нечто большее, чем просто работа. Иногда бывают ситуации, что приходится выбирать – либо бизнес, либо семья.

В. Бакаенко Фото

Но все же в некоторых случаях они совместимы. Как, например, семья Дениса и Ксении Колотилиных, которые помимо семейного уюта успевают заниматься собственным делом. Мы встретились с Денисом, и он нам рассказал, как им это удается.

– Денис, как и почему вам пришла идея заняться бизнесом?

– Идея открыть свой магазин нам пришла вместе. Та работа, которая была у меня, не совсем устраивала. Да и жена, попробовав себя в роли наемного работника, поняла, что хочется иметь что-то свое. Поэтому решение об открытии своего магазина было совместным.

– Ваш первый магазин был не в Ключах, верно?

– Мы его открыли в Нововознесенке. Это было накануне Нового года в 2018 году. На тот момент в селе не было торговой точки. Для жителей села это было своеобразным новогодним подарком. В настоящее время мы этот магазин продали, он также работает. Многие нововознесенцы меня иногда встречают и с сожалением говорят о том, что теперь не мы там хозяева. Нужно двигаться дальше, и в этом году мы уже открыли магазин и кафе в Ключах.

– Кто вам оказал поддержку на первоначальном этапе?

– На первоначальном этапе помогли родители и личное подсобное хозяйство, которое мы держали и держим до сих пор. Многие друзья отговаривали нас от этой затеи.

– Денис, пришлось ли вам получать дополнительное образование для того, чтобы разобраться во всех тонкостях торговли?

– Нет. Я по образованию повар-кондитер, а жена – бухгалтер. Все наши знания и умения мы приобретали по ходу работы. Иногда искали необходимую информацию в Интернете. Можно сказать, постигали науку методом проб и ошибок.

– С какими трудностями сталкиваетесь?

– Сегодня основная проблема – это нехватка кадров. Найти хорошего работника трудно, еще тяжелее, чтобы он соответствовал всем понятиям честного и добросовестного продавца. Например, нам в кафе нужен повар. В Ключевском центре занятости на учете стоят люди с образованием повара. По непонятным причинам не хотят они идти работать. Но я считаю, что в этом деле не надо ничего не бояться и твердо идти вперед к намеченной цели, только тогда все получится.

– Как вы с Ксенией разделяете обязанности на работе?

– У нас у каждого свои обязанности, каждый отвечает за свою сферу деятельности.

Подбором товара занимается супруга и наши продавцы, которые знают своих клиентов и знают их потребности. В кафе меню составляли вместе с супругой, так как кафе придорожное, поэтому уклон делали на домашние блюда.

– Денис, возникают ли у вас сложные ситуации и как вы их решаете?

– Надо сказать, что спорные ситуации есть всегда, и решаем мы их сообща. Здесь главное знать, кто и чем занимается. А если такие моменты случаются… Выслушиваем точку зрения друг друга, а затем приходим к обоюдному мнению. В любом случае мы должны прийти к общему решению.

– У вас трое ребятишек. Удается ли уделять им должное внимание ввиду постоянной занятости на работе?

– Это больной вопрос, так как дети нас практически не видят. Если хочешь успешно вести бизнес, то постоянно будешь пропадать на работе. Конечно, дети страдают от недостатка нашего внимания. На самом деле у нас два дома – наш дом, где мы живем, и работа (улыбается). Когда выдается свободное время, мы стараемся провести его вместе с детьми. Выезжаем отдыхать.

– Каким должен быть магазин, чтобы удовлетворять запросы покупателя?

– Первое условие – это приветливые продавцы. Ведь покупателю приятно приходить в магазин, где его встречают с улыбкой и отвечают на все вопросы. Во-вторых, товар должен быть всегда свежий, и обязательно нужно работать по запросу.

– Денис, вам известно, что в скором времени у нас введут QR-коды, как вы планируете дальше продолжать работать?

– Конечно, мы об этом думаем и скорее всего будем создавать личный кабинет для сервиса формирования счетов с QR-кодами для оплаты. Время покажет…

– Любите ли вы то, чем занимаетесь?

– Конечно, если не любить, то какой смысл этим заниматься. Мы живем этим. И если подходить к делу с желанием и любовью, то все обязательно получится.

– Спасибо за беседу! Удачи и процветания.

В. Кукуречко.

Фото В. Бакаенко.

Автор: Виктория Кукуречко

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