ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Ключевский район: Ангелы в белых халатах

Горняк22
9 часов Ago

Именно им на прошлой неделе было посвящено торжественное мероприятие, приуроченное к их профессиональному празднику – Дню медицинского работника.

Л. Беккер Фото

В современном мире здоровье людей является высшей ценностью, важнейшим общественным достоянием. Поэтому День медицинского работника стал поистине всенародным праздником. И это своеобразная дань уважения и глубокой благодарности людям в белых халатах за спасенные жизни, обретенную надежду. Нынешняя медицина шагнула далеко вперед. Но даже самое новейшее оборудование и современные методики лечения вряд ли будут по-настоящему эффективны без высокого профессионализма наших медиков и их самых главных человеческих качеств – сострадания, милосердия, стремления всегда, не взирая ни на какие обстоятельства, прийти на помощь.

Представители самой гуманной профессии в мире собрались в зале районного Дома культуры. Не так часто можно увидеть столь масштабное собрание людей «В белых халатах», но на сей раз они позволили себе их снять и оставить в кабинете. Поздравили представителей медицинского сообщества в этот день, сказали в их адрес добрые слова и просто поблагодарили за тяжелую, но столь нужную для каждого из нас работу, глава района Денис Леснов, заместитель председателя районного Собрания депутатов Николай Гриценко, главный врач Ключевской ЦРБ имени Антоновича Павел Иванов. Большая группа медицинских работников была поощрена почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня. Свои поздравления со сцены районного Дома культуры медикам адресовали и самодеятельные артисты. Они подарили виновникам торжества разнообразную концертную программу и хорошее настроение.

Л. БЕККЕР

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Автор: Людмила Беккер

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