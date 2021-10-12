Ключевский район: Алтайский край сможет приобрести больше дорожной техники за счет экономии средств при проведении закупок

Об этом сегодня, 11 октября, на оперативном совещании в Правительстве региона сообщил заместитель министра транспорта Валерий Никитюк.

А. Федотов Фото

Он напомнил, что по поручению Губернатора Алтайского края выделено 300 миллионов рублей из бюджета края на приобретение всесезонной многофункциональной дорожной техники для муниципальных образований. В настоящее время приобретено 60 единиц техники, в том числе 4 комбинированные дорожные машины, 27 средних грейдеров и 19 тракторов с навесным оборудованием для зимнего содержания дорог. Техника передана в 49 районов, где уже используется в работах по содержанию дорог.

«За счет экономии по торгах будет приобретено еще 10 единиц техники. У нас снежные зимы, поэтому приобретенная техника сыграет в зимний период важную роль в уборке снега на дорогах местного значения», — пояснил Валерий Никитюк.

Всего в этом году с учетом средств федерального бюджета на обновление технической базы муниципалитетов и краевых дорожно-строительных управлений направлено 1,1 миллиарда рублей, из которых 600 миллионов рублей по распоряжению Губернатора будет направлено на технику в ДСУ и в муниципалитеты, еще 300 миллионов рублей – на плановое обновление автопарка дорожно-строительных управлений и 200 миллионов рублей выделено из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития Алтайского края. Всего на эти средства будет приобретено 136 единиц техники.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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