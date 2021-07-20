Ключевский район: Алтайский край претендует на статус пилотного региона по адаптации к глобальным изменениям климата

Вопросам сокращения выбросов парниковых газов было посвящено заседание в Правительстве края, которое прошло по инициативе Губернатора Виктора Томенко.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

В дискуссии приняли участие руководители органов власти и ученые. В их числе директор института климата и экологии, член корреспондент РАН, постоянный член российской делегации РФ на переговорах по климату РКИКООН Анна Романовская, директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов, президент АНО Центр экологических инноваций, независимый наблюдатель за переговорным процессом РКИК ООН Андрей Стеценко, директор института комплексных исследований Большого Алтая АлтГТУ Михаил Шишин.

О пилотном лесном проекте по компенсации углеродного следа, который реализуется на территории Залесовского района, рассказали президент АНО Центр экологических инноваций Андрей Стеценко и замглавы администрации Залесовского района Максим Сидоров.

Сегодня вопрос сокращения выбросов парниковых газов, с которыми связывается проблема глобального потепления, является одним их самых актуальных в мире. В выступлении на Петербургском экономическом форуме Президент России обозначил проблему как одну из самых острых. Речь идет не только о сокращении выбросов, но и улавливании и полезном использовании парниковых газов. Уже сейчас многие компании занимаются сокращением вредных выбросов непосредственно в процессе производства. Но компенсировать вред окружающей среде, так называемый «углеродный след», можно и другими способами. Например, за счет увеличения производства кислорода – увеличения площади лесов. И в Алтайском крае с 2009 года осуществляется уникальный проект поглощения двуокиси углерода путем создания новых лесов. Инвестировать в воспроизводство лесов предприятия могут за счет покупки «углеродных единиц», и таким образом бороться с изменением климата. Большой потенциал есть в сельском хозяйстве – за счет внедрения современных технологий землепользования.

В 2019 году Правительством России было ратифицировано Парижское климатическое соглашение по изменениям климата, 2020 году Президент России подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов. 30 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон об ограничении выбросов париковых газов. «Мы находимся на пороге значительных новаций в нашей жизни, законодательстве в вопросах регулирования экологии, решения климатических проблем. Предстоит выполнить огромный объем задач по реализации климатической политики, снижению суммарного объема загрязняющих окружающую среду веществ, включению нашей страны в международную повестку, используя механизмы вовлечения наших предприятий в эту работу», — рассказал Виктор Томенко.

По словам Губернатора, «предстоит большая работа по формированию реестра выбросов парниковых газов, учету климатических проектов, формированию и ведению реестра углеродных единиц». «Мы постарались в эту работу включиться. Направлено письмо в Правительство Российской Федерации, чтобы Алтайский край стал одним из пилотных регионов в процессе разработки механизмов и методики адаптации всех регионов страны к условиям изменения климата и практических мер, которые могли бы быть реализованы у нас в субъектах», — рассказал Виктор Томенко.

Ситуация в Алтайском крае оценивается учеными как благоприятная для получения статуса пилотного региона. Если наша заявка будет одобрена, то опыт Алтайского края в дальнейшем будет распространен на другие регионы. Кроме того, это в дальнейшем будет способствовать привлечению в регион дополнительных инвестиций.

«Мы предлагаем сделать край пилотным регионом и отработать на базе Алтайского края все механизмы по компенсации углеродного следа», — сформулировал идею Андрей Стеценко. Он высоко оценил перспективы Алтайского края получить статус пилотного региона. Из российских регионов пилотный проект по адаптации к изменениям климата реализует Сахалинская область. Принципиальное отличие Алтайского края – в его «аграрной специализации». «Мы занимаемся адаптацией сельского хозяйства. Кроме того, у Алтая есть отличный лесной проект, которого нет ни у одного региона. Углеродные единицы уже зарегистрированы в ООН и российском реестре углеродных единиц, и их можно реализовывать. И первую такую сделку уже провели», — рассказал Андрей Стеценко. Так, в апреле в рамках международной конференции на базе алтайского государственного технического университета прошла первая в России пилотная сделка по компенсации углеродного следа бизнеса путем приобретения углеродных единиц в лесах Алтая. Как подчеркнул Андрей Стеценко, «СО2 становится новой валютой 21 века». Садить леса, делать экономику «зеленой», становится выгодно: как с точки зрения экологии, так и привлечения инвестиций в регионы.

По оценке Анны Романовской, в контексте происходящих климатических изменений «создаются объективные предпосылки для того, чтобы именно на территории Алтайского края были отработаны технологии устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата». В рамках пилотного региона будет разработан, в том числе, пакет мер устойчивого земледелия, которые «могут быть реализованы в Алтайском крае и масштабированы на территории РФ».

К примеру, уже сейчас в крае технология точного земледелия используется на площади порядка 1,8 млн. га, технология ноутилл – на площади около 700 тыс. га. По сути, они также способствуют сокращению выбросов парниковых газов и помогают бороться с изменениями климата.

По итогам заседания было решено продолжить работу с федеральными властями по приданию Алтайскому краю статуса пилотного региона по устойчивому развитию в условиях адаптации к изменению климата. Будет подготовлена соответствующая Дорожная карта и представлена в Правительство РФ.

Учитывая исключительную социально-эколого-экономическую значимость для Алтайского края и Российской Федерации, реализуемый на территории Залесовского района проект признан в качестве модельного.

Также в крае будет создан алтайский банк данных углеродных единиц. Соответствующее постановление Губернатор поручил разработать профильным ведомствам.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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