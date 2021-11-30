ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Алтайский государственный университет проводит социологическое исследование, посвященное прошедшей 23 ноября Прямой линии с Губернатором Алтайского края В. П. Томенко

Горняк22
15 минут Ago

Примите участие в опросе.

Правительство Алтайского края В. Томенко

Социологическое исследование проводится в рамках реализации мероприятия подпрограммы 2 «Информационная среда Алтайского края» государственной программы «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 24.01.2020 № 25, с целью получения обратной связи от жителей региона по итогам прошедшего мероприятия. Участие в социсследовании анонимное, а результаты будут использованы только в обобщенном виде.

Ссылка на социсследование: http://opros.asu.ru/index.php/641637

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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