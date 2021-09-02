Ключевский район: Алтайский государственный театр кукол «Сказка» начал театральный сезон в новом здании

В церемонии открытия нового здания театра принял участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Он назвал это событие историческим в жизни не только Барнаула, но и всего края, всей страны. «Вновь построенных театров по стране не так много, поэтому открытие театра можно назвать событием всероссийского масштаба», — подчеркнул он. Также он назвал символичным то, что здание детского театра построено в период Десятилетия детства, объявленного в нашей стране Президентом с 2018 по 2027 год.

Экскурсию для первых гостей провела директор театра Надежда Васильева. Красивое и современное здание «Сказки» построено по специальному проекту. Функциональная продуманность делает посещение театра удобным для зрителей всех возрастов. Для самых маленьких на первом этаже работает «Театр на подушках». Зрителей постарше приглашают в основной зал, рассчитанный на 200 мест. Предусмотрен специальный лифт для маломобильных посетителей. Архитектором проекта здания является Евгений Тоскин.

«Порядка 465 миллионов рублей было выделено за несколько лет для того, чтобы создать такой прекрасный дом. Впечатление такое, что ты находишься в храме искусств, в храме культуры — в театральном доме, куда пришел и откуда не хочется уходить», — поделился своими впечатлениями Губернатор.

Средства на строительство нового здания, покупку оборудования выделены из краевого бюджета. Кроме того, на развитие и оснащение театра из федерального бюджета начиная с 2017 года направлено около 40 миллионов рублей по федеральному проекту «Культура малой родины» (направление «Театры — детям»).

Театр сохранил свое месторасположение в историческом центре Барнаула. Строительство нового здания длилось три года. В течение этого времени коллектив работал на гостевых площадках. Но творческая жизнь не останавливалась. Коллектив «Сказки» реализовал несколько новых проектов («Театр на подушках», театральные лаборатории, Всероссийский фестиваль кукольных театров «Зазеркалье»), активно гастролировал по краю. При этом труппа театра за последнее время увеличилась в два раза.

Новый театральный сезон для «Сказки» стал уже 58-м. «Театр кукол в Алтайском крае знают и любят. На спектаклях «Сказки» воспитано уже не одно поколение. Кто-то впервые познакомился с театральным искусством именно с посещения постановок нашего кукольного театра и пронес через всю жизнь любовь к театру», — отметил Виктор Томенко.

Ежегодно театр кукол посещает около 50 тысяч зрителей. Виктор Томенко выразил уверенность в том, что с учетом новых возможностей театра эта цифра будет только расти.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта от идеи до воплощения. Также он вручил награды ряду специалистов, благодаря которым проект строительства нового здания театра был осуществлен.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм медалью «За заслуги в труде» награждены сотрудники Алтайского государственного театра кукол «Сказка»: заведующий музыкальной частью Виктор Мохнач и артист (кукловод) Лидия Павлова. Медали «За заслуги перед обществом» удостоена артист (кукловод) Ольга Кравченко. Отмечен ее многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие театрального искусства в Алтайском крае.

Почетной грамотой Правительства Алтайского края награжден руководитель общества с ограниченной ответственностью «Век-Строй» (город Барнаул) Амир Абдуллаев.

Стоит отметить, что Алтайский край участвует во Всероссийском проекте «Пушкинская карта», инициированном Президентом России. И театр «Сказка» стал одним из семи ведущих учреждений культуры края, которые уже присоединились к проекту.

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Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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