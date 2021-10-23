Ключевский район: «Алтай» на ключевской земле

В минувшую пятницу в районном Доме культуры состоялась концертная программа "Любовь к родной земле" государственного ансамбля песни и танца им. А.Ф. Березикова "Алтай".

В. Кукуречко Фото

Веселая музыка, хорошее настроение – все сопутствовало проведению мероприятия в теплой и дружественной атмосфере.

Песни о любви, Родине звучали со сцены. Все артисты проникновенно с душой исполняли музыкальные произведения. Каждый участник, будь то танцор или солист, полностью выкладывался, даря зрителям радость. Постановка каждого номера была оригинальна, неповторима и уникальна. Яркие, красочные костюмы притягивали внимание зрителей в зале. Они с удовольствием встречали каждый номер бурными аплодисментами.

Перед концертом я пообщалась с хормейстером ансамбля Ольгой Кузнецовой и главным администратором Еленой Гребенниковой, и вот, что они нам рассказали:

– Наш ансамбль был создан в 2011 году на базе известного не только в России, но и за рубежом вокально-хореографического ансамбля «Лореляй», который полным творческим, артистическим и административным персоналом вошел в состав созданного Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай». Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» сегодня – это синтез вокального и хореографического искусства, который по праву можно назвать универсальным коллективом, в котором равные места занимают различные жанры сценического вокально-хореографического искусства. Это классические танцевальные постановки, театрализация песенного материала, оригинальные вокально-хореографические композиции, основанные и обработанные на местном фольклорном материале, оригинальные жанровые зарисовки, современные направления и тенденции танцевального, вокального искусства, балетные спектакли. В программе ансамбля представлены танцы и песни народов мира, русские, казачьи народные песни и танцы.

В прошлом году руководителя нашего коллектива Березикова Александра Федоровича не стало по причине коронавирусной инфекции. Нам было тяжело, но несмотря ни на что нужно продолжать работать. «Алтай» в основном состоит из студентов и выпускников высших и средних учебных заведений культуры и искусств Алтайского края, чей творческий потенциал позволяет решать профессиональные творческие задачи, направленные на создание высокохудожественных сценических произведений. Также у нас работают ребята и из других городов страны в связи с тем, что проходят у нас альтернативную службу. На сегодняшний день у нас 2 молодых человека, которые находятся у нас на таких условиях. Возникла такая ситуация, что нужно было идти в армию, но если танцора «убрать» из профессии на год, то он теряет все. Потом очень сложно вернуться в профессию. Есть ребята, которые состоят в коллективе с самого его образования, это наш костяк, наша гордость. Наши артисты здесь же в коллективе встречают своих половинок и создают семьи. Братья Антон и Степан Капелевичи – яркий тому пример, уникальные люди. Они родом их Павловска. Поступили в институт культуры. Елена Валерьевна Березикова увидела в них искру, трудоспособность, волю. В коллективе они себе нашли пару. К юбилею коллектива братья были награждены Благодарностью Министерства культуры Российской Федерации.

Егор Березиков, сын Александра Федоровича, недавно принял участие в XII Международном фестивале-конкурсе сольного танца им. М. Эсамбаева и за номер «Прощай, месье!» был удостоен специальной премии российского журнала «Балет».

Гастрольный тур коллектива начался в августе по северу Томской области. Причем мы были в очень отдаленных местах, туда добраться можно только на вертолете. Здесь абсолютно другая атмосфера, уклад жизни иной.

Пришедшие на концерт зрители еще долго будут вспоминать моменты выступления и многие, выходя из зала, говорили, что почаще бы приезжали к нам артисты такого уровня.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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