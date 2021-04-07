Ключевский район: 60-летие полёта человека в космос отметят всероссийскими акциями и флешмобами

12 апреля 1961 года состоялся легендарный полет летчика-космонавта Юрия Гагарина на космическом корабле "Восток-1".

Фото из сети Интернет Фото

Наша страна стала первой, кто вывел на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. Этот полет открыл новую эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических просторов. 108 минут полета изменили историю страны и мира.

С 10 по 12 апреля на территории нашей страны пройдет Всероссийская акция «Мечты о космосе». Акция стартует в официальном сообществе «Привет, Россия!» (vk.com/hellomyrussia) и в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/bpcontest)

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо опубликовать пост в социальных сетях под единым хештегом #Мечтыокосмосе по одному или нескольким форматам онлайн-мероприятий.

Кроме того, запланировано проведение Всероссийского открытого урока «60-летие полёта Ю.А. Гагарина в космос», во время которого школьникам расскажут об истории Дня космонавтики, космодроме Байконуре, первом человеке, покорившем космос, а также о самых больших научных открытиях в космосе и космонавтике, сделанных советскими и российскими учёными. Открытый урок пройдёт 8 апреля в онлайн-формате на сайте Центра космонавтики и авиации ВДНХ (cosmos.vdnh.ru).

Также 12 апреля в стране проведут флешмоб «Я живу на улице Гагарина!/ поехали» и организуют конкурс на лучшее его исполнение. Конкурсным заданием предусмотрено сделать специальное фото с хештегом #Поехали! на улице Гагарина в городе проживания и выложить в сеть. Самые оригинальные фото в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие 10 отмечены специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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