Ключевский район: 4 ноября жители Алтайского края , как и всей страны празднуют День народного единства

Ровно 409 лет назад Минин и Пожарский организовали ополчение против захватчиков Москвы.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

С их победой завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев на престол взошла династия Романовых.

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А помните ли вы с кем боролось народное ополчение? Докажите – пройдите короткий опрос.

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С кем боролось народное ополчение в 1612 году?

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Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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