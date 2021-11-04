Ключевский район: 4 ноября жители Алтайского края , как и всей страны празднуют День народного единства
Ровно 409 лет назад Минин и Пожарский организовали ополчение против захватчиков Москвы.
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото
С их победой завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев на престол взошла династия Романовых.
А помните ли вы с кем боролось народное ополчение? Докажите – пройдите короткий опрос.
С кем боролось народное ополчение в 1612 году?
Пока голосов нет
Литовцы
0
0%
Поляки
0
0%
Ситхи
0
0%
Шведы
0
0%
Клингонцы
0
0%
Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края