Ключевский район: 4 ноября — День народного единства

Дорогие жители Алтайского края!

СМ День народного единства

Ежегодно 4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник – День народного единства.

Мы вспоминаем героические страницы истории и отдаем дань уважения предкам. В тяжелые времена смуты наши соотечественники смогли объединиться во имя общей цели и отстоять государственность России. Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило страну от интервентов. Это событие стало ярким примером патриотизма и верного служения Отчизне. Вне зависимости от сословной принадлежности, вероисповедания и национальности наши предки сплотились и действовали в интересах страны ради сохранения её целостности и самостоятельности.

Дорогие друзья! Сегодняшний государственный праздник напоминает о непреходящей ценности патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу близких и Родины. В дни сложных испытаний мы в очередной раз убеждаемся, что преодолеть трудности можно только объединив усилия, поддерживая друг друга. Мы всегда помним: Алтайский край является частью одной большой семьи – России.

Желаем вам и вашим близким благополучия и крепкого здоровья! Мира и процветания нашему Отечеству!

В. Томенко, губернатор Алтайского края.

А. Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Автор: Виктор Бакаенко

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