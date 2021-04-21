Ключевский район: 250 волонтеров помогут провести акцию «Бессмертный полк онлайн» в Алтайском крае

Среди них – почти сто историков, которые будут проверять поступающие заявки. Их цель –допустить к участию только достоверные анкеты и отсеять заявки-"шутки" и прямые идеологические диверсии.

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Есть у нового «Бессмертного полка» и другие отличия. Одно останется второй год неизменным: он так же, как и в 2020м, пройдет онлайн.

Подача заявок стартовала 19 апреля – и продлится до 7 мая. Те, кто участвовал в шествии в прошлом году, могут свой запрос просто повторить – если ничего не собираются менять в анкете. Новым заявителям нужно загрузить информацию о своем герое и его портрет. Кстати, теперь пользователи могут сами добавлять свои фото вместе со своими героями: раньше она автоматически подгружалась из соцсетей. Далее заявка уходит на модерацию, а все этапы рассмотрения заявки можно будет отслеживать в личном кабинете.

Важный этап проверки каждой заявки – на достоверность. Именно здесь помогут волонтеры-историки. 95 специалистов проверят анкеты, чтобы не допустить «шуточные» или попросту оскорбительные или служащие реабилитации нацизма, как случалось, к сожалению, в прошлом году. Всего на разных этапах подготовки и проведения акции на помощь придут почти 250 добровольцев «Волонтеров Победы» и самого «Бессмертного полка».

Если в прошлом году трансляция продолжалась 20 дней, то в этом она ограничится одним праздничным днем – 9 мая. В каждом регионе она начнется в 15:00 по местному времени, а сетка вещания будет поделена по регионам. Благодаря этому жители каждого субъекта России смогут в удобное время почтить память своих дедушек и бабушек. Также россияне смогут выбрать, где именно покажут их героев.

Галина Берлизова, модератор проекта «”Бессмертный полк онлайн” в Алтайском крае»:

– Когда Вы регистрируетесь на сайте 2021.polkrf.ru, то изначально указываете регион, в котором находитесь. Но если ваш предок, например, жил и был призван в Московской области, то при регистрации можно указать именно Московскую область как регион, где его покажут в трансляции 9 мая.

Сами трансляции пройдут на местных телеканалах, в социальных сетях, а также на больших уличных экранах. А после окончания шествия все желающие могут получить ссылку на запись фрагмента.

Успех онлайн-формата «Бессмертного полка» в 2020 году был огромен. Поступило более 3 млн заявок, само онлайн-шествие посмотрели 25 млн зрителей по всему миру. Во многом успех акции приписывают именно онлайн-формату, который дал возможность виртуально представить своих предков-героев тем, кто раньше этого сделать лично не мог. В этом году заявок ожидают не меньше.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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