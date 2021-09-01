Ключевский район: 2 медали и медальон за профессионализм завоевала в Уфе команда Алтайского края на Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

В Уфе подвели итоги соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) – 2021.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Команда Алтайского края на Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021 получила в Уфе 2 медали и медальон. Теперь, с учетом результатов отборочных соревнований, на ее счету 3 медали и 5 медальонов за профессионализм.

Бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника» получили юниоры Вадим Замятин и Александр Семиков, работавшие в команде. Вадим и Александр – ученики школы №59 города Барнаула, воспитанники детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22». Отметим, перед юными робототехниками стояла сложная и интересная задача, необходимо было быть хорошо знакомыми с логикой, микропроцессорами, компьютерным программированием, механическими, электрическими и управляющими системами, чтобы быть в состоянии создать робота для любого применения.

Серебряной медалью награждена Валерия Василищева, выступившая в компетенции «Физкультура, спорт и фитнес» в группе юниоров. Валерия – ученица лицея № 4 города Камень-на-Оби, представляла Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», ее тренером была преподаватель Каменского педколледжа Татьяна Молокова.

Победителям и призерам среди юниоров предоставлена возможность участвовать в профильных техноотрядах в Всероссийских детских центрах «Орлёнок», «Смена» и «Океан».

Призерами финала также являются 5 человек по результатам Отборочных соревнований на право участия в Финале:

Дмитрий Копотилов, ученик барнаульского лицея № 112, обучающийся Алтайского краевого детского экологического центра, по компетенции «Агрономия» – 3 место.

Медальоном «За профессионализм» по итогам отборочных награждены:

Егор Паршин, студент Алтайского транспортного техникума, по компетенции «Кузовной ремонт», Ирина Ануфрева и Ксения Бельцева, студентки Алтайской академии гостеприимства – по компетенции «Туризм», и Максим Вашута, студент Барнаульского лицея железнодорожного транспорта – по компетенции «Управление локомотивом».

Справка:

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году. Организаторами первенства выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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