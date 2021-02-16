Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, по традиции у памятного знака погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам из Ключевского района, состоялся митинг.

СМ Фото

Его участники – ветераны афганской войны, родственники погибших, чьи имена запечатлены на мемориале, учащиеся КСОШ №1, студенты Ключевского лицея профессионального образования, молодежь и жители райцентра. О том, насколько важна эта дата в жизни россиян, в своих выступлениях отметили заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Зюзина, депутат АКЗС, директор Ключевского лицея профессионального образования Владимир Репкин, ветеран афганской войны Валерий Макухин. По завершении митинга присутствующие возложили цветы к памятному знаку. В этот же день мероприятие, посвященное этой памятной дате прошло в районном краеведческом музее, а в спортивно-оздоровительном комплексе «Ключи» состоялась товарищеская встреча по волейболу, посвященная памяти погибших в Афганистане бывших учащихся КСОШ №1 Виктора Химича и Сергея Романенко.

А накануне в Алтайском крае были открыты мемориальные доски погибшим воинам в Афганистане. 11 февраля на территории барнаульской гимназии № 79 состоялось открытие мемориальных досок двум бывшим ученикам, погибшим при исполнении воинского долга. Владимир Свиридов (окончил школу в 1979 году) погиб в Республике Афганистан 1 мая 1984 года, Сергей Чебеков (выпуск 1973 года) — на Северном Кавказе 12 июня 1996 года.

12 февраля аналогичное мероприятие прошло в школе № 50. Мемориальные доски будут открыты Олегу Сыркину (окончил школу в 1982 году) и Павлу Максимову (выпуск 1978 года), которые погибли при исполнении воинского долга в Республике Афганистан.

Мемориальные доски установлены на средства гранта губернатора Алтайского края региональным отделением Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн».

История движения воинов-интернационалистов в Алтайском крае

Боевые действия в Афганистане шли с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года, став одними из самых продолжительных в Новейшей истории нашей страны. В этой войне за 9 лет участвовало свыше 600 000 советских военнослужащих. Советская Армия, а также подразделения КГБ и МВД потеряли свыше 15 000 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранено, контужено и травмировано более 53 000 солдат и офицеров.

Более 4000 уроженцев и жителей Алтайского края приняли участие в этой войне. 153 из них погибли (включая уроженцев Республики Алтай, входившей в те годы в состав края). Трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

835 наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями, среди них – 5 человек стали кавалерами ордена Красного Знамени, 140 – ордена Красной Звезды. Трое удостоились высокого звания Героя Советского Союза – это Константин Павлюков, Игорь Запорожан и ФаритШагалеев.

Именно в Алтайском крае в 1985 году была создана первая ветеранская организация воинов-афганцев – Совет воинов-интернационалистов. Таким образом, 1985 год стал отправной точкой движения ветеранов войны в Афганистане не только в нашем регионе, но и во всей стране.

За 36 лет деятельности Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганистана» (сегодня ей руководит Сергей Завалихин) накопила огромный опыт в военно-патриотическом воспитании молодежи, оздоровительной помощи ветеранам боевых действий, имеет свои традиции. Она является самой крупной организацией ветеранов войны в Афганистане, насчитывающей 52 местных отделения, охватывающих свыше 2600 членов.

Кроме того, участники войны в Афганистане входят в состав регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» и Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края и редакцией газеты "Степной маяк"

Источник