Катунь24: Заберите их домой: публикуем подборку одиноких собак из барнаульского приюта

Много милых собачек ждёт своих новых хозяев в приютах Барнаула, например, в частном приюте «Бусинка». Просто посмотрите на них!

Фото: частный приют «Бусинка»

Алиса, 1,5 года

Алису называют доброй, весёлой и очень ласковой малышкой, которая не умеет обижаться и любит всех людей безвозмездно.

«В ней нет ни капли агрессии к людям. Также она обожает обнимашки, целовашки и почесушки».

Банши, 5,5 лет

Девочка с характером, которая нуждается в длительных прогулках и дрессировке. Банши ищет ответственных, добрых и понимающих хозяев.

«Это не цепная собака, это собака-компаньон для активных людей».

Волчишка, 1,5 года

Весёлая и жизнерадостная, иногда капризная, но всегда очень милая и трогательная. Животное требует ежедневной заправки вкусным топливом и ежеминутной любви.

«Приучена к выгулу и поводку, с другими собаками уживается плохо, с кошками не уживается».

Алушта, 6 месяцев

Уживается и с кошками, и с собаками, а также очень ласкова к людям. Привита, обработана от паразитов, стерилизована и чипирована.

«Из неказистого щенка с огромными ушками и длинными лапками Алушта превращается в красивую статную собаку. А хозяев всё нет!»

Мика, 10 лет

Спокойная степенная дамочка для людей, предпочитающих размеренный образ жизни. Приучена к выгулу, ничего не грызёт и не портит дома.

«Мика мечтает лежать на диване со своей хозяйкой и наслаждаться сладким ничегонеделанием».

Катунь24