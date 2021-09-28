Катунь24: Знаменитый алтайский егерь, боровшийся с браконьерами, покинул регион из-за небольшой зарплаты

Мужчине предложили работу в охотничьем хозяйстве за три тысячи километров от Алтая.

Фото: instagram.com/s_baidukov

Сергей Байдуков работал егерем Кислухинского заказника Тальменского района в Алтайском крае. Он был известен в регионе как бескомпромиссный борец с браконьерами, защищавший лес от незаконной охоты и разрушения. В 2020 году его даже номинировали на премию «Человек года» Тальменского района Алтайского края. Кроме того, Сергей получал губернаторские благодарности и награды, в частности в 2019 году был награжден премией Губернатора Алтайского края в области охраны окружающей среды имени Виктора Верещагина.

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Мужчина опубликовал в своём аккаунте в Instagram большой подробный пост, в котором отметил, что несмотря на заслуги и медийность, стало невозможно жить на зарплату для егерей на уровне МРОТ.

«Я не делал все это для того, чтобы прославиться. Просто делал работу, как считал нужным её делать. Благодаря этому вдруг и стал я символом борьбы с браконьерством в Алтайском крае. (…) На зарплату на уровне МРОТ в эти заказники очередь при устройстве на работу. Догадаться несложно, почему стремится сюда народ, ведь «остальное» можно и браконьерством «добрать». Я не говорю , что все егеря такие. Они чаше всего живут , мягко говоря, небогато», – рассказывает Сергей Байдуков.

Сообщение о переезде Сергей Байдуков подытожил тем, что в Алтайском крае ему стало невозможно жить на существующую зарплату , а «…воровать я не хочу».

Катунь24