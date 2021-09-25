Катунь24: Змеиный день: традиции и приметы на 25 сентября

25 сентября Православная церковь чтит память христианского святого, почитаемого в лике великомучеников – Автонома, который был епископом в городе Пренесте (Италия) и пострадал за веру в Вифинском селении Сореи.

Фото: vsyamagik.ru

В годы правления Диоклетиана (284-305) гонения на христиан особенно усилились. Святой Автоном покинул родные места и переехал в Вифинию (область в Малой Азии). Его поселил в своем доме благочестивый Корнилий. Автоном много и успешно проповедовал Слово Божие и смог обратить в веру многих людей. Для многочисленной паствы он возвел здесь церковь во имя Архангела Михаила, а в диаконы посвятил Корнилия. Сам же ушел в другие места, где было сильно язычество и мало христиан. Куда бы ни пришел Автоном, его проповедь достигала цели. Все больше людей обращалось в веру, строились церкви и проводились богослужения.

Так продолжалось несколько лет, но в одном селении недалеко от города Сореоса святого убили прямо в храме, когда он совершал Божественную литургию. Таким способом отомстила разгневанная толпа язычников за разрушение их идолов и капища, совершенное по просьбе Автонома. На месте погребения мощей священномученика в разное время происходили чудеса.

Традиции и обычаи

На Артамона следили за поведением змей. Практически повсеместно считалось, что змеи в этот день перебираются из полей в леса, уходят в вертепы и прячутся до самой весны в землю.

В народе подмечали: «На Артамона день с ночью ровняется, а змеи в спячку впадают». Считалось, что в этот день змеи вереницей в лес ползут. «Артамон змей последний раз на волю отпускает. А после в норы их зазывает и затворяет в глубинах земли на замок».

С середины августа и по конец февраля открывался сезон охоты на волка, лисицу и зайца-беляка. И хотя простые люди в этот день боялись идти в лес, охотников это не пугало. Они обували высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Большое счастье подстрелить в этот день зайца. Значит, осенняя охота будет очень удачной.

Ещё в этот день собирали рябину. Согласно поверью, срубить рябину – к неприятностям и голоду, т.е. лишить себя природного лекарства на зиму и оставить птиц без пропитания. Хозяйки заготовляли ягоды на зиму. Они готовили из рябины вкусные угощения на меду, делали рябиновый квас (прохлаждающий и противовоспалительный напиток).

Рецепт красноплодной рябины на меду

После первых морозов рябину нужно оборвать с веток и перебрать. Проколоть каждую ягоду и опустить в кипяток. Кастрюлю накрыть крышкой и держать рябину до тех пор, пока она не обмякнет. Потом ягоды откинуть на сито и вскипятить мед, всыпать рябину и варить до густоты, периодически снимая пену.

На 400 г. ягод понадобится 200 г. меда.

Приметы и поверья

Много желтых листьев на деревьях – к ранней и долгой осени. Дождь пошел – к затяжной зиме. Бурьян высоким вырос – зимой много снега будет. Крот вход в нору с северной стороны вырыл – к теплой зиме, с южной – к холодной, с западной – к сырой и снежной, с востока – к сухой. Много желудей на дубе – к теплой зиме и плодородному лету. Гром гремит – к теплой осени. Солнечный день – к ясной погоде. Деревья без листьев стоят – зима рано наступит. В лес 25 сентября ходить нельзя, потому что можно встретиться с Василиском – чудовищем, которое покровительствует змеям. Чтобы змея не укусила, нужно помолиться святому Автоному. Убить змею сегодня – к беде.

Человеку, родившемуся 25 сентября, дана власть над змеями. Ему следует носить александрит.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24