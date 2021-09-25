Катунь24: Завершился четвертый всероссийский молодежный фестиваль имени Валерия Золотухина: кто забрал главную награду конкурса?

В 2021 году в конкурсной программе свои спектакли представили 11 театров страны.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Завершился четвертый всероссийский молодежный фестиваль имени Валерия Золотухина: кто забрал главную награду конкурса?

Уже четвертый раз Молодежный театр принимает на своей сцене театральный коллективы со всей страны.

«Мы увидели на фестивале 12 очень разных мировоззрений, разных картин мира, для меня картин, для меня это большое путешествие по стране, которое я пережила, находясь в Барнауле», — поделилась с журналистами Елена Ковальская — председатель жюри фестиваля, соруководитель магистерской программы «Социальный театр» в РАТИ (ГИТИС).

Всего в конкурсной программе было 9 номинаций. Среди них: новация, надежда сцены, лучший актерский ансамбль. Традиционно определили лучшую женскую и мужскую роли.

«Гран- при» получили хозяева фестиваля — Молодежный театр Алтая за постановку «Мой папа — Питер Пен». Торжественно завершили событие спектаклем о добре и о ежедневных подвигах маленького человека. Постановку «Горка» представил гость фестиваля — Московский театр на Таганке.

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