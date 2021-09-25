Катунь24: Заведующего отделом администрации по архитектуре и градостроительству Рубцовска признали виновным в коррупции

Мужчина получил деньги за включение в список госпрограммы жителя Алтайского края, не имевшего право на участие в ней.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Осужденный — заведующий отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству — был ответственным лицом за исполнение программы на получение социальной выплаты на приобретение жилья. С декабря 2018 по июль 2019 года он получил 400 тыс. рублей от гражданина за включение его в список участников государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края. Мужчина при этом не имел право участвовать в ней, и благодаря взятке смог получить социальную выплату для улучшения жилищных условий, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю.

Во время следствия обвиняемый не признал вину. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 900 тысяч рублей. Сотрудника рубцовской администрации признали виновным по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере». Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей.

Катунь24