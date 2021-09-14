ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Здание обанкротившегося вуза продают в Барнауле

Горняк22
16 часов Ago

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Здание Алтайской академии экономики и права находится в промышленной зоне Барнаула на улице Чернышевского, 282д. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», семиэтажное здание (сюда включаются мансардный и подземный этаж) занимает 2,2 тысяч квадратных метров.

Здесь есть большой круглый конференц-зал с панорамными окнами, балконом и комнатой отдыха. На первом этаже есть столовая, на четвёртом — актовый зал. Мебели в здании нет.

Как сообщает продавец объекта, территория огорожена, освещена и охраняется. Также есть удобная парковка. Снаружи здание отделано сайдингом, а внутри оштукатурено и окрашено. Продаётся объект за 50 миллионов рублей. Интересно, что собственник приобрёл его в 2019 году за 19,76 млн рублей.

Катунь24

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