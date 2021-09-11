Катунь24: Здание Станции юных техников выставили на продажу в Бийске

Двухэтажное здание расположено на улице Горно-Алтайской, 85.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

На торги выставили большое двухэтажное здание, где, по данным ЕГРН, числится Станция юных техников. Стартовая стоимость объекта — 14 436 595 рублей, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Заявки будут приниматься до 17 сентября, а после 20 числа будет объявлен победитель аукциона.

Площадь строения — 723 кв. м. Оно было построено из кирпича в 1956 году. В настоящее время его состояние требует ремонта.

Объект выставляется на торги на основании решения городской Думы Бийска. Это уже шестая попытка продать здание за последний год: на предыдущие торги не поступило ни одной заявки от желающих.

Катунь24