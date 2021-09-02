Катунь24: Завязывал шнурки и занимался английским: как первоклассник барнаульской школы готовился к учебному году

Сегодня, 1 сентября 2021 года, больше 30 тысяч алтайских школьников поступили в первые классы.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Завязывал шнурки и занимался английским: как первоклассник барнаульской школы готовился к учебному году

В связи с эпидемиологической ситуацией в некоторых школах торжественные линейки прошли лишь для 1, 9 и 11 классов. На одной из них в барнаульской школе № 52 побывала наш корреспондент.

Первоклассник Михаил Ковальчук рассказал, что сегодняшний день для него – «радость». Мальчик ждёт «хорошей жизни» все будущие одиннадцать лет учёбы и даже уже задумался о выборе будущей профессии. Михаил хочет стать пожарным или полицейским.

Также школьник поделился, что к подготовке к школе он подошёл серьезно: учился завязывать шнурки и занимался английским языком. А вот с ранним подъемом, по словам Михаила, проблем у него не будет: привык просыпаться рано.

«Желаю, чтобы у них [первоклассников Алтайского края] всё сбылось, что они захотели, что они загадали. Чтобы они учились на хорошие оценки!» – поздравил всех первоклассников края Михаил Ковальчук.

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