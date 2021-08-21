Катунь24: Зампред правительства Алтайского края посетил с рабочим визитом Каменский район

Рабочая поездка Игоря Степаненко в Каменский район состоялась сегодня, 20 августа, по поручению губернатора Виктора Томенко.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Степаненко посетил социальные объекты города, проинспектировал ход дорожных работ на улице Пушкина, которые должны завершиться в октябре.

«Нам было важно оценить результаты проделанной работы. Она ведется, и настроение людей меняется. Когда мы посетили детский сад, то отметили не только положительные вещи, но и задачи по благоустройству, которые необходимо также решать. Мы увидели, как меняется ЦРБ, которая будет обслуживать не только город и район, но и рядом находящиеся территории. Есть серьезный план действий и готовность коллектива. Работы ведутся активно. Уверен, что через год-два будем иметь не только другой вид, но и качество медицинского обслуживания. Что касается спортивных объектов, то мы обязательно окажем необходимое содействие, чтобы как можно скорее начать работы по их капитальному ремонту. Тем более так много сказано о спортивных традициях этих территорий. Самое главное, что мы сейчас понимаем, как будем финансировать эти мероприятия», — пояснил Игорь Степаненко.