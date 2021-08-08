Катунь24: За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 280 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровело 130 пациентов, умерло 24 человека, от COVID-19 – 21.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 025 человек, в т.ч. 4 374 ребенка. Выздоровели всего 49 767 человек (+ 130). Умерло 4 120 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 077 человек (+ 21); иные причины смерти – 1 043 человека (+ 3).

По состоянию на 7 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2959 человек. Кроме этого, 464 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 778, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237. Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. 61 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 659 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 280 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 95, Бийск – 25, Рубцовск, – 22, Заринск – 10, Алейск – 7, Новоалтайск, Калманский, Курьинский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы — по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Косихинский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 5 заболевших, Алейский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, Завьяловский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших, Бийский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кытмановский, Родинский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский, Романовский, Солонешенский районы – по 2 заболевших, Зональный, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Советский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23042, Алейск — 1067, Алейский район — 436, Алтайский район — 278, Баевский район — 164, Белокуриха — 335, Бийск — 5601, Бийский район — 703, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 405, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 366, Ельцовский район — 64, Завьяловский район — 319, Залесовский район — 320, Заринск — 1691, Заринский район — 255, ЗАТО Сибирский — 145, Змеиногорский район — 641, Зональный район — 313, Калманский район — 566, Камень-на-Оби — 908, Каменский район — 348, Ключевский район — 374, Косихинский район — 328, Красногорский район — 99, Краснощековский район — 263, Крутихинский район — 337, Кулундинский район — 761, Курьинский район — 273, Кытмановский район — 196, Локтевский район — 842, Мамонтовский район — 338, Михайловский район — 644, Немецкий национальный район — 374, Новичихинский район — 324, Новоалтайск — 1797, Павловский район — 787, Панкрушихинский район — 137, Первомайский район — 1084, Петропавловский район — 225, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 538, Родинский район — 407, Романовский район — 189, Рубцовск — 4516, Рубцовский район — 590, Славгород — 1435, Смоленский район — 282, Советский район — 189, Солонешенский район — 143, Солтонский район — 175, Суетский район — 66, Табунский район — 309, Тальменский район — 961, Тогульский район — 297, Топчихинский район — 544, Третьяковский район — 272, Троицкий район — 346, Тюменцевский район — 250, Угловский район — 218, Усть-Калманский район — 312, Усть-Пристанский район — 312, Хабарский район — 211, Целинный район — 286, Чарышский район — 201, Шелаболихинский район — 336, Шипуновский район — 631, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 815 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 39727 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 64025 заболевших: 15464 – у больных внебольничной пневмонией, 40140 – у заболевших ОРВИ, в 8421 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1820422 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 305,93 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8171 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8405 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 07.08.2021 прививается

517 570 человек (+ 9 592), в том числе: 111 010 человек (+ 4 369) получили первую прививку; 406 045 человека (+ 5 221) полностью привиты (получили две прививки).

515 человек (+ 2) получили повторную вакцинацию.

Катунь24