Катунь24: Замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина посетила АлтГУ

Елена Дружинина провела встречу с ректором и проректорами Алтайского государственного университета.

Фото: пресс-служба АлтГУ

Как сообщили в пресс-службе вуза, замминистра посмотрела лаборатории университета и пообщалась с молодыми учёными и разработчиками. Студенты и выпускники АлтГУ представили стартап-проекты в IT-сфере. Студенты-химики показали свои наработки в области правильного питания, а именно проект живого мармелада без сахара. Он является низкокалорийным натуральным продуктом и подойдет даже для людей, страдающих диабетом.

Также студенты продемонстрировали наработки в области изучения борщевика. Листья и плоды этого растения богаты эфирными маслами, содержащими фуранокумарины, два вида из которых могут способствовать купированию кожных заболеваний. Разработчики ставят перед собой задачу получить из борщевика фармакологически активные субстанции для лечения такого сложного кожного заболевания, как псориаз.

Заинтересовал замминистра и Российско-американский противораковый центр опорного Алтайского государственного университета, а также студенческий бизнес-инкубатор инновационных проектов, где она встретилась со студентами-участниками программы «Стартап как диплом». Ребята провели презентации своих бизнес-идей. Среди них разработки метода шумоочистки речи на основе нейронной сети с механизмом самовнимания, проектирование информационной системы для организации работы центра дополнительного образования, разработка технологии получения рекомбинантных ферментов на основе Bacillus subtilis и другие.

Катунь24