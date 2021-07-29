Катунь24: Здание бывшего экономического вуза выставили на торги в Барнауле

Начальная цена здания – 32 миллиона 7 тысяч рублей. Информацию разместили в федеральном реестре сведений о банкротстве.

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На аукцион попало четырёхэтажное здание обанкротившейся Алтайской академии экономики и права. Оно расположено на проспекте Калинина, 15в.

Общая площадь продаваемых помещений – 2412,7 кв. м. Единым лотом на торги выставили несколько нежилых помещений и два участка теплотрассы, а также право аренды двух земельных участков. Прием заявок от потенциальных покупателей начнётся 19 августа, итоги аукциона подведут после 27 декабря 2021 года.

Банкротом Алтайская академия экономики и права стала в 2016 году. Несколько частных лиц подали заявления на ААЭП – академия задолжала им 103 млн рублей.

Катунь24