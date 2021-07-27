Катунь24: Заболеваемость ВИЧ в России снизилась за последние пять лет

В 2020 году она составила 35,8 % из расчета на 100 тысяч населения.

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Данные опубликовали в статистическом сборнике Министерства здравоохранения России. По сравнению с 2015 годом, заболеваемость уменьшилась практически в два раза.

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 100 000 населения: 2015 год – 68,5, 2020 год – 35,8», – цитируют источник «РИА Новости».

Впервые диагноз ВИЧ в 2020 году поставили 56, 5 тысячи пациентов, в 2019 – 80 тысячам. Из расчёта на 100 тысяч населения, вирус впервые диагностировали у большего числа жителей Кемеровской и Тюменской области, Пермского края, у меньшего – в Республике Калмыкия, Чечне и Смоленской области.

Катунь24