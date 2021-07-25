Катунь24: За неуплату алиментов бывшим супругам будет грозить до 15 суток ареста

Также возможен административный штраф в 20 000 руб.

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За неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов могут установить наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тысяч рублей штрафа. Такой законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В законопроекте говорится, что новая ответственность наступит, если экс-супруг без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения не платит алименты в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Отметим, сейчас по закону такая ответственность наступает только за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей. В отдельных случаях у бывшего супруга также есть право на получение алиментов после расторжения брака. Например, право на это имеют бывшая жена во время беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, нуждающийся бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет, нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, нуждающийся бывший супруг пенсионного возраста

«В настоящее время категория бывших супругов не защищена КоАП от уклонения от уплаты средств на их содержание, ввиду чего со стороны экс-супругов, которые обязаны уплачивать алименты на основании решения суда или иных оснований, такие обязательства безнаказанно не исполняются», — отметил Андрей Кутепов.

По мнению сенатора, введение такой ответственности будет стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности по уплате алиментов.

Документ будет направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

Катунь24