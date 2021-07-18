Катунь24: Зачем в жару включать в машине печку? Объясняет специалист

Печка в автомобиле может помочь избежать перегрева двигателя, пояснил автоэксперт.

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По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, в экстренных случаях система отопления в автомобиле может заменить систему охлаждения.

Если система охлаждения неисправна или не включается вентилятор, то необходимо включить печку на небольших скоростях.

Эксперт объясняет: у современных машин обычно нет проблем с системой охлаждения, но учитывая, что средний возраст автомобиля в России — 14 лет, такой нехитрый способ может быть актуален.

Перегрев двигателя грозит серьезной поломкой. Мотор может перегреваться как из-за недостатка охлаждающей жидкости в системе, так и из-за того, что жидкость была поддельной. Если она пахнет метанолом, лучше не использовать ее, рассказал Антон Шапарин, в интервью радио Sputnik.

Катунь24