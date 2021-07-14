Катунь24: Завораживающий процесс: как на алтайском озере добывают соль

На уникальном природном объекте побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Завораживающий процесс: как на алтайском озере добывают соль

Бурлинское, или Бурсоль, — бессточное солёное озеро в 20 километрах от Славгорода. Его средняя глубина — чуть больше полутора метров. Водоём лежит на высоте всего около 85 метров над уровнем моря. Возможно, поэтому все запасы соли древнего мирового океана сконцентрировались именно в этих местах. Уникальный цвет воды в озере и свойства его солей и глины привлекают сюда большое количество туристов.

«Дно озера покрыто солью. 256 граммов соли. При испарениях появляются хлопья на поверхности воды, затем они оседают и кристаллизуются на дне в виде корки соли», – отметил экскурсовод Роман Щепелин.

Идти по дну озера с непривычки сложно – крупные кристаллы впиваются в поверхность стопы. Туристская инфраструктура здесь пока в зачаточном состоянии, но торговцы на берегу готовы предложить вам пресную воду для мытья ног, глину и всевозможные поделки из соли.

Промышленную добычу поваренной соли в озере начали с 1762 года. После непродолжительного перерыва в 2011 году здесь возобновили разработки. Сейчас Алтайская соледобывающая компания ежегодно добывает тысячи тонн соли.

Игорь Панасенко, специалист по охране труда Алтайской соледобывающей компании, рассказал нам, как добывают соль. Процесс за пару сотен лет принципиально не изменился.

«Тут в екатерининские времена была сделана узкоколейка, и верблюдами на тележках эту соль вывозили сюда на берег, грузили в обозы и направляли Екатерине на стол», – отметил Игорь Панасенко.

Сегодня процесс чуть более технологичный. В озере по железнодорожным путям движется комбайн, он снимает со дна слой соли, её пересыпают в вагоны и вывозят на берег, где соль промывают и складируют – так соль высыхает и приобретает необходимые товарные свойства. После этого производят её помол. Пока продукт поставляют для нужд дорожников, его добавляют в состав песчано-соляной смеси для зимнего содержания дорог. Соль более тонкого помола для своих технологических процессов закупают кожевенные предприятия. Нуждаются в бурлинской соли и другие отрасли.

На предприятии работают около 120 человек. Большинство живут рядом в посёлке Бурсоль и поколениями трудятся на добыче соли. У некоторых даже дома построены из шпал для путей в озере. От воздействия соли древесина становится прочной и не подвержена грибку, не страдает от вредителей. Время здесь будто застыло, но растущие объёмы производства позволяют надеяться, что слава бывшей «царской солонки» со временем не потускнеет.

Катунь24