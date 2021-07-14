Катунь24: Задержан житель Алтайского края, который похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках
Сумма причиненного ущерба составила около 40 тысяч рублей.
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По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, вором оказался ранее судимый за кражи житель Барнаула. Правоохранители установили, что в конце июня 2021 года мужчина, 1980 года рождения, два дня заходил в подъезд одного и того же многоквартирного дома, перекусывал противоугонный трос и угонял велосипеды. Затем он продавал их неизвестным лицам.
Третий велосипед, стоивший 100 тысяч рублей, преступник не смог продать. Правоохранители уже вернули имущество владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».