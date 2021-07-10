Катунь24: Загадка дыры: барнаульские воры пробили стену торгового центра и вынесли через нее украшений на 6 миллионов
Ограбление, по информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, случилось сегодня ночью, 9 июля 2021 года.
Фото: Unusual Crimes Barnaul
Грабители пробили отверстие в стене торгового центра «Лето», которое вывело их в ювелирный отдел. Через дыру неизвестные пролезли в магазин и тем же путем вынесли из него украшений на 6 миллионов по закупочным ценам.
Исчезновение товара сотрудники заметили лишь утром. Поиски грабителей продолжаются.