Катунь24: Загадка дыры: барнаульские воры пробили стену торгового центра и вынесли через нее украшений на 6 миллионов

Ограбление, по информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, случилось сегодня ночью, 9 июля 2021 года.

Фото: Unusual Crimes Barnaul

Грабители пробили отверстие в стене торгового центра «Лето», которое вывело их в ювелирный отдел. Через дыру неизвестные пролезли в магазин и тем же путем вынесли из него украшений на 6 миллионов по закупочным ценам.

Исчезновение товара сотрудники заметили лишь утром. Поиски грабителей продолжаются.

Катунь24