Катунь24: Зосима Пчельник: традиции и приметы на 2 июля

В народном календаре 2 июля – Зосима и Савва Пчельники. По приметам, в этот день пчелы медом запасаются. Православная церковь 2 июля вспоминает мученика Зосима, жившего во II веке во Фракии. Во времена правления императора Траяна (98-117) начались преследования на христиан. Узнав об этом, Зосима принял крещение и оставил военную службу. Правитель Антиохии Домициан, услышав о том, что воин Зосима исповедал себя христианином, подверг его жестоким мучениям, но с Божией помощью мученик перенес все испытания. Поняв, что святого не сломить, его обезглавили.

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Традиции и обычаи

Хоть в этот день Православная церковь почитает фракийского мученика Зосиму, в сознании наших пращуров он был не отделимым от Соловецкого чудотворца Зосимы, который вместе с другим Соловецким чудотворцем Савватием почитается как покровитель пчеловодства. В году несколько дней, связанных со святым Зосимой (30 апреля, 2 июля, 2 октября). Верили, что он растит пчел, а цветы медом наливает. Над ключами и колодцами, расположенными недалеко от пасеки, вешали образы святого Зосимы, после чего воду в них считали целебной.

На июльского Зосиму пчелы интенсивно собирают пыльцу с цветущих растений, мёд заносят, соты заливают. Пасечники в это время старались попусту их не беспокоить. Оказавшись случайно возле улья, произносили такие слова: «Рой, гуди, в поле лети! С поля домой возвращайся – мед неси!».

На пасеке вместе с заселенными ульями обязательно размещали пустые, чтобы кроме хозяина никто не знал, сколько на самом деле пчел: считать пчел нельзя – переведутся.

По поведению пчел судили об урожае:

На какой хлеб пчела пошла, тот и уродится.

Если пчелы на вишневый цвет садятся, вишни уродятся, если нет – вишни будет очень мало.

Чтобы у вас всегда водились деньги, нарисуйте на Зосима-пчельника на бумаге пчелку, капните на неё немного меда, заверните листок и спрячьте в кошельке.

Девушки и женщины в этот день гадали на любовь парня или мужа. Для гадания брали грецкий орех, раскалывали его напополам, вынимали перегородки и прятали внутрь обручальное кольцо. Створки ореха завязывали ниткой крест-накрест, чтобы кольцо не выпало. Затем орех подкидывали над собой и смотрели, куда он упадет:

впереди – мужчина действительно вас любит;

сзади – любви нет;

сбоку – ваши дороги разойдутся.

Приметы и поверья

Пчелы кучно к своим ульям летят – к дождю, на стенках ульев сидят – к жаре, становятся злее, чаще жалят – к засухе. К вечеру появилась радуга – на хорошую погоду. При восходе солнца беловатые облака над водой быстро исчезают – к ясному дню. Если кучевые облака пролились дождем в первой половине дня, то следует ждать ненастья. А вот дождик, начавшийся во второй половине дня, быстро закончится. Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков. Дело, начатое 2 июля, будет успешным. Сон с 1 на 2 июля вещий. Исполнится в течение 10 дней. Особенно велика вероятность исполнения для людей, появившихся на свет в этот день. Сновидение, увиденное днем 2 июля, начнет сбываться в ближайшие несколько дней.

Людям, родившимся 2 июля, все известно о травах. В качестве талисмана им следует носить лазурит и опал.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24