ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Зелёную зону на улице Молодёжной в Барнауле украсят яркими цветами

Горняк22
18 часов Ago

В Барнауле обновят зелёную зону на улице Молодежной от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.

Фото: официальный сайт Барнаула

Как сообщили в администрации города, здесь заменят газон и изменят форму цветников: специалисты оформят клумбы в виде сложных ярко выраженных вензелей. На них высадят более 12 тысяч растений. Осенью на этом участке посадят более 10 яблонь и порядка 50 спирей.

Высаженные яблони и спиреи будут контрастировать с многолетними растениями, которые отличаются эффектной фактурой и декоративной формой листьев, отметили специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение». Однолетняя рассада добавит ярких красок на протяжении всего сезона, а дополнительную игру цвета и оттенков создадут высаженные яблони, которые весной зацветут нежно-розовыми соцветиями.

Завершить основные работы по реконструкции зелёной зоны планируется уже в середине июля.

Катунь24

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