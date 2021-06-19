Катунь24: Звание «Город трудовой доблести» присвоят Барнаулу в День города

На заседании оргкомитета по подготовке к 291-летней годовщине со дня образования Барнаула отметили, что празднование зависит от эпидемиологической обстановки.

Фото: barnaul.org

Главной темой праздника в этом году станет присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, «это символизирует связь поколений, подвиг тружеников тыла военных лет и барнаульцев сегодняшнего дня – лучших представителей всех профессий, победителей конкурсов и олимпиад, людей, которые своим трудом строят будущее города», уточняет пресс-служба городской администрации.

Замглавы по социальной политике Александр Артемов подчеркнул, что проведение Дня города будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Дата его проведения пока не определена. Подготовка к празднованию идет в плановом режиме, однако при необходимости в план мероприятий будут внесены соответствующие коррективы», – отметил Александр Артемов.

Как рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьев, к празднику Барнаул украсят тематическими баннерами и флагами, а также оформят главные проспекты и улицы города, въезды в столицу края, городские площади и парки, места проведения мероприятий.

Катунь24