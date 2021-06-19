Катунь24: Заринскую поликлинику капитально отремонтировали за 83 миллиона рублей

Работы начались в 2019 году.

Фото: Минздрав Алтайского края

На первом этаже разместили кабинеты терапевтов, для приема маломобильных граждан и отделение неотложной помощи с отдельным входом. От регистратуры отделена картотека. Там же создали кол-центр, где принимают все входящие звонки, также оттуда сотрудники обзванивают местных жителей по поводу лечения, переноса даты или времени приема, приглашают на диспансеризацию, профилактический осмотр, вакцинацию.

На втором этаже расположилось отделение женской консультации. Впервые появилась операционная с палатой послеоперационного пробуждения. Также разместили дневной стационар и кабинеты узких специалистов. В кабинете хирурга теперь есть большая операционная и перевязочный кабинет. Урологи получили свой процедурный кабинет. Отделение профилактики разместили на третьем этаже. В поликлинике теперь работает новый лифт, для маломобильных граждан сделали пандус.

«Конечно, комфортные условия создают хорошую рабочую атмосферу, но не менее важным является приход в поликлинику новых медицинских технологий и новых специалистов. В наших ближайших планах — покупка КТ-аппарата, маммографа и флюорографа, которые позволят проводить диагностику более высокого уровня. Осенью мы ожидаем прихода в больницу 19 молодых специалистов. И наша с вами задача — создать такие условия, чтобы они захотели здесь остаться. Поэтому очень важно поддерживать в коллективе преемственность поколений и дух наставничества», — сказал на торжественной церемонии открытия министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Катунь24