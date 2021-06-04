Катунь24: Застройщик проблемного барнаульского ЖК предложил отказаться от подземной парковки, чтобы ускорить процесс передачи квартир

Жилой комплекс по адресу: ул. Парковая, 71 возводит «Барнаулкапстрой» за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк». Сейчас деньги дольщиков размещены в банке на эскроу-счетах.

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3 июня 2021 года в городской администрации прошла очередная встреча рабочей группы, представителей власти, инспекции строительного и жилищного надзора края, региональных управлений налоговой службы и службы судебных приставов, прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора.

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров рассказал, что «Барнаулкапстрой» решил продать в рамках открытого аукциона складскую базу, принадлежащую предприятию. А вырученные деньги направить на достройку дома.

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов отметил, что подрядчик «Адалин-Строй» завершает строительство третьей блок-секции. По его словам, работы идут по графику. На первой блок-секции уже ведутся кровельные работы, на второй идет кладка парапетов. На третьей блок-секции ведутся гидроизоляционные, отделочные, кровельные работы, утепляют подвалы. В ближайшее время планируется заключить договор на кладку на четвертой и пятой блок-секциях.

Застройщик предложил дольщикам отказаться от строительства подземной парковки, чтобы ускорить передачу квартир. Взамен «Барнаулкапстрой» готов отдать соседний земельный участок под наземную парковку, проект которой разработают в ближайшее время. На следующем заседании застройщик должен будет представить проект организации паковочных мест.

Сейчас администрация города прорабатывает вопрос выкупа у «Барнаулкапстроя» котельной с последующей передачей в эксплуатацию единой энергоснабжающей организации, отметил Андрей Федоров.

Катунь24