Катунь24: Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края рассказал, изменятся ли тарифы на вывоз мусора

В Барнаульской и Бийской зонах сменились компании-операторы по вывозу мусора. О том, как смена организаций повлияет на качество вывоза мусора и на тарифы, рассказал в программе «Интервью дня» заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгений Григоренко.

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В Бийской зоне с 24 мая приступила к работе компания «Спецобслуживание плюс». В течение ближайших 10 лет она будет вывозить твердые коммунальные отходы в Бийске, Белокурихе, а также Алтайском, Бийском, Быстроистокском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Солтонском и Целинном районах.

В Барнаульской зоне новый оператор – компания «Экосоюз» – начнет работу со 2 июня и будет осуществлять вывоз мусора в Барнауле, Новоалтайске, Калманском, Косихинском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Троицком районах и в ЗАТО Сибирский. С этим оператором также заключен договор сроком на 10 лет.

По словам Евгения Григоренко, жители этих городов и сел не должны заметить разницу при смене компании-оператора, поскольку графики вывоза ТКО остаются прежними. Юридическим лицам же придется перезаключить договора на оказание услуг.

Новые тарифы на вывоз мусора пока не утверждены. Компании пока готовят документы для Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Замминистра заверил зрителей телеканала Катунь 24, что тарифы на вывоз мусора в Барнаульской и Бийской зонах должны остаться на прежнем уровне.

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