Катунь24: Золотую медаль привез алтайский стрелок с чемпионата Европы

Командное золото в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия) завоевала мужская сборная из России. В ее состав вошел наш земляк Сергей Каменский.

Фото: pixabay.com

По данным «Алтайского спорта», в состав национальной команды России вошли Владимир Масленников, Сергей Каменский, Евгений Панченко. Второе место заняла сборная Сербии, третье – Хорватии.

Это третье золото России на чемпионате Европы. Наши спортсмены завоевали уже 14 медалей. Соревнования продлятся до 6 июня.

Катунь24