Катунь24: Заменит ли нас искусственный интеллект и как выявлять фейки в интернете, узнают жители Алтайского края

В России стартовал крупнейший просветительский марафон страны «Новое знание». Проходит он в офлайн и онлайн-формате.

С 20 по 22 мая в 8 городах состоится больше 100 лекций и мастер-классов от тех, кто стал профессионалом в своей сфере и прославился на весь мир. Среди 150 спикеров — бизнесмены, учёные, деятели искусства и кино.

«Перед нами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — заявил на открытии марафона первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

21 мая основатель Apple Стив Возняк ответит на вопрос, заменит ли искусственный разум человеческий интеллект. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков расскажет, как отличить фейки от правды. Мастер-класс даст ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Найти полную программу марафона и посмотреть выступления звёздных спикеров можно на сайте «Нового знания».

Катунь24