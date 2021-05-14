Катунь24: Заморозки до -2 ожидаются в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют похолодание в ночное время суток 15 мая 2021 года.

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По данным Гидрометцентра Алтайского края, в ночь с 14 на 15 мая столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, но в некоторых районах возможны заморозки до -2. Также возможны кратковременные дожди.

Дневная температура 15 мая составит +20…+27 градусов, преимущественно без осадков.

Важно отметить, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью.

Катунь24