Катунь24: За 2021 год в Алтайском крае произошло 39 дорожных аварий с участием детей

За 4 месяца 2021 года травмы получил 41 ребёнок.

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Как сообщает отделение пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, только за начало мая 2021 года травмы получили 7 несовершеннолетних. Из них 3 травмировались будучи пешеходами, 2 пассажирами и 2 водителями мопедов.

В частности, 2 мая 2021 года в поселке Гоньба девушка, 2007 года рождения, управляя мопедом «Альфа RF11», не справилась с управлением и съехала с дороги, опрокинув мопед. С травмами девушку госпитализировали.

Еще одно происшествие случилось 7 мая 2021 года на улице Шумакова в районе дома № 74б. Парень, 2006 года рождения, управляя мотоциклом «Рейсер-Питбайк RC125-РЕ», на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу и столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «Хендай IX35» под управлением мужчины, 1991 года рождения. В результате ДТП подросток получил телесные травмы, госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает, что сесть за руль мопеда (скутера) возможно только после сдачи экзамена в ГИБДД, при этом возрастная граница для таких водителей не должна быть ниже 16 лет, на мотоцикле – 18 лет. Также для водителей мототранспорта законодательно предусмотрена необходимость иметь при себе водительское удостоверение, при управлении находиться в застегнутом мотошлеме и выезжать на дорогу только на зарегистрированном и исправном транспортном средстве.

Катунь24