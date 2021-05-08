Катунь24: Заподозрили онкологию, оказалось стекло: алтайские врачи избавили ребёнка от боли в руке
Интересный случай произошёл в апреле 2021 года в алтайском Федеральном центре ортопедии и травматологии.
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Как рассказал врач клиники, к детским хирургам обратился пациент двенадцати лет с жалобами на боли в предплечье и появление образования. Доктора заподозрили самое плохое — онкологическое заболевание, но каково же было их удивление, когда во время операции они обнаружили кусок стекла примерно 2 см в длину и около 1 см в ширину.
При тщательном опросе удалось выяснить, что 8 лет назад ребёнок резвился в комнате и разбил стекло в межкомнатной двери. При этом он незначительно, со слов родителей, поранил руку.
Восемь лет стекло в руке никак не беспокоило маленького пациента, и только сейчас появились боли. В настоящий момент ребёнка ничего не беспокоит.
Автор материала: участник проекта #хочунак24 Ирина Семёнова.