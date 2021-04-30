Катунь24: Зосима Пчельник: традиции и приметы на 30 апреля

Многие приметы на 30 апреля связаны с пчелами. В народном календаре дата получила название Зосима Пчельник. Православная церковь 30 апреля почитает преподобного Зосиму, игумена Соловецкого. В народе его считали покровителем пчеловодства.

Фото: vsyamagik.ru

Зосима и Савватий – соловецкие чудотворцы, с которыми восточные славяне связывают появление пчел и пчеловодства на Руси. В легендах рассказывается, что эти святые вместе с архангелом Гавриилом были посланы Господом в Египет с целью принести оттуда «Божью работницу» ‒ пчелиную матку. Архангел Гавриил сотворил чудо, благодаря которому «вся пчелиная сила» последовала за святыми.

Когда обнаружилась пропажа, за Зосимой и Савватием организовали погоню, но, догнав и обыскав чудотворцев, ничего у них не нашли, потому что Гавриил, предчувствую погоню, велел им в правую сторону от дороги бросить жезл, в котором была спрятана пчелиная матка. Освободившись от погони и забрав жезл, святые благополучно вернулись на Русь. Получив от Бога благословение и разъяснение, что нужно сделать с «пчелиной силой», они пустили пчел по всей территории Руси.

Согласно другой легенде, Зосиму прогнал с родной земли некий царь, и святой пришел на Русь, спрятав в посох пчелиную матку. Но на Руси в этот время ещё не умели обращаться с пчелами, и многим людям это насекомое доставляло немало беспокойства. Поэтому Зосиму стали ругать. Тогда он спрятал пчелиную матку в посох и перебрался на Соловки, где успешно начал заниматься пчеловодством. Святому приписывалась книга наставлений о пчелах и пасеке.

Традиции и обычаи

В этот день с самого утра молились святому Зосиму, покровителю пчеловодства, порой на пасеку приглашали священника отслужить молебен, в храм для освящения относили соты и только после этого из омшаника доставали улья с пчелами и расставляли их на пчельнике. На пасеку вывозили пчел, читая заговор:

Пчеловоды за день до того как вывозить пчел, посреди пасеки вырезали глыбу земли, обходили с ней вокруг пасеки, а потом несли её на прежнее место и приговаривали: «Как Савватий и Зосима с Иисусом Христом престол поставили, так я во имя Их это место облюбовал для своих пчел».

При вынесении ульев посреди пасеки ставили стол, накрытый белой скатертью, на него черепок с жаром, хлеб и соль, крещенскую воду и свечу, оставшуюся с пасхальной утрени. Помолившись Господу и святым Зосиму и Савватию, с зажженной свечой и курящим ладаном обходили вокруг пасеки, кропя её святой водой и трижды повторяя: «Христос воскрес!» Над дверью, через которую вносили ульи на пасеку, вбивали кол. Расставив ульи по местам, садились под образ и, немного посидев, вставали, творя крестное знамение и отбивая сто земных поклонов.

От нападения чужой пчелы делали три осиновых кола и, перекрестившись, вбивали их посреди пасеки, сверху на них клали веник и говорили: «Садитесь, чужие пчелы, на веник и на осиновые колы и отсюда не улетайте».

В обрядовой практике пчеловодов большое значение имеет полая вода. Во время половодья в бутыли набирали воду, которую хранили до половодья в следующем году. Летом эту воду держали на пасеке, зимой – в омшанике. Вместе с водой хранили свечу с пасхальной заутрени.

Связь пчел и воды относится к древним, мифологическим представлениям о рождении из воды пчелы. Позднее считали, что пчела появилась от Водяного, который тоже является покровителем пчеловодства. Пчеловоды одаривали хозяина вод накануне Преображения Господня (19 августа).

Ещё в этот день сеяли свёклу и морковь. Перед посевом семена замачивали в родниковой воде. Для хорошего урожая в родник опускали медные деньги, но делали это так, чтобы никто не видел. Если же кто-то увидит эту процедуру, то урожая не будет.

Приметы и поверья

Если пчелы на цвет летят, будет из цвета плод. Пчелы на вишневый цвет садятся – к урожаю вишни. На какой хлеб села пчела, тот будет хорош на зерно. Если по высадке из омшаника мало убыли в пчелах, то уродится гречиха. Пчелы летают лениво и недружно – меду будет мало. Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много. Муравьи в доме – к счастью. Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится. Грачи играют – на хорошую погоду. Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно. Сны с 29 на 30 апреля никому нельзя рассказывать. Они сбудутся через месяц. Справедлив и точен сон, увиденный днем 30 апреля, но рассказывать о нём тоже никому нельзя. Исполнится сновидение нескоро. В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб.

Люди, родившиеся 30 апреля, всеми любимы. Носить именинникам дня следует агат и яшму.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24