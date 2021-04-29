ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Заключенным решили сократить срок в обмен на образование

Горняк22
16 часов Ago

В Общественной палате предложили ФСИН снижать срок заключенным за получение ими в местах лишения свободы образования, научной степени или востребованной специальности.

Фото: pixabay.com

Такое обращение направил руководителю ФСИН Александру Калашникову заместитель председателя ОП Ленобласти Владимир Петров, пишет РИА Новости.

Автор обращения отмечает, что сейчас по всему миру идет процесс смягчения пенитенциарной системы, даже в России «сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять прежде всего функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных».

Поэтому Петров предложил сокращать срок преступникам, если они получают образование, научную степень или учатся какой-то специальности.

Он считает, что создать такую систему, учитывая существование интернета и перехода значительной части образования на онлайн-основу в период пандемии, будет легко.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: С 28 апреля в Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Ключевский район: С 28 апреля в Алтайском крае введен особый противопожарный режим

Горняк22
16 часов Ago
Особый противопожарный режим - временное и дополнительное требование пожарной безопасности, который введен Постановлением Правительства Алтайского края №144. Фото из сети...
Катунь24: Алтайский край включился в работу по погашению углеродного следа

Катунь24: Алтайский край включился в работу по погашению углеродного следа

Горняк22
16 часов Ago
Вопросы адаптации региона к изменениям климата обсудили в Барнауле на международной научно-практической конференции «Адаптация к изменениям климата: региональные проблемы и механизмы». Фото: Антон...

Читать по теме:

ВТОПЕ: