Катунь24: Заключенным решили сократить срок в обмен на образование

В Общественной палате предложили ФСИН снижать срок заключенным за получение ими в местах лишения свободы образования, научной степени или востребованной специальности.

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Такое обращение направил руководителю ФСИН Александру Калашникову заместитель председателя ОП Ленобласти Владимир Петров, пишет РИА Новости.

Автор обращения отмечает, что сейчас по всему миру идет процесс смягчения пенитенциарной системы, даже в России «сильно мнение о том, что места отбывания наказания должны выполнять прежде всего функцию перевоспитания, улучшения и искоренения невежества в среде заключенных».

Поэтому Петров предложил сокращать срок преступникам, если они получают образование, научную степень или учатся какой-то специальности.

Он считает, что создать такую систему, учитывая существование интернета и перехода значительной части образования на онлайн-основу в период пандемии, будет легко.

Катунь24