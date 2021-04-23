Катунь24: Запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним хотят в Алтайском крае

Эту инициативу рассмотрели на сессии молодежного парламента. По словам депутатов, его употребление также вызывает привыкание, а брендированное оформление упаковки склоняет к употреблению уже алкогольного пива. Большинство спикеров поддержали проект.

Фото: pixabay.com Embedded video for Запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним хотят в Алтайском крае

«Что касается безалкогольного пива – алкоголь там присутствует, но по регламентам он должен быть менее 0,5% от объема самого продукта. Здесь мы говорим о накопительном эффекте, поэтому вопрос поднят, и ребята поддержали. Я думаю, эту инициативу мы передадим в профильный комитет», — пояснил Артем Сафонов, председатель молодежного парламента Алтайского края.

Катунь24