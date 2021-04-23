Катунь24: Заведующая складом продуктов барнаульского детсада пойдет под суд за взятку

Женщина свою вину признала.

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С февраля 2018 по декабрь 2019 года обвиняемая получала от директора барнаульской компании взятки за выбор именно его предприятия в качестве единственного поставщика продуктов питания в детский сад. Всего бывшая завскладом получила больше 68 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия женщина свою вину признала. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24