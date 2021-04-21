Катунь24: Задержанный напал на конвоира в Новосибирске и был убит

19 апреля у здания суда в Новосибирске 35-летний мужчина напал на полицейского, пытаясь сбежать из-под охраны.

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.ФМ

Находясь в кузове служебной машины, мужчина напал на сотрудницу полиции, повалил её на пол и приставил к шее металлический прут, после чего начал высказывать угрозы убийством.

Правоохранителю пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти коллегу. От выстрела заключённый погиб, сообщает Сиб.ФМ.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что погибшему собирались избрать меру пресечения по части 4 статьи 228.

Катунь24